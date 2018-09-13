Португалия: ​эмигранты из Венесуэлы - на Мадейре

Согласно приведенным им данным, начиная с 2016 года Институтом занятости Мадейры на рынке труда были размещены около 2 тысяч португалоязычных эмигрантов - выходцев из Венесуэлы.

Мигел Альбукерке подчеркнул, что «поддержка диаспоры из Венесуэлы будет продолжаться».

«Мы, жители автономного района Мадейры, с распростертыми объятиями принимаем - в лучших условиях и в меру наших возможностей - граждан, которые приезжают из Венесуэлы, где они находились в неблагоприятной ситуации», - заверил глава региона.

Об этом чиновник заявил во время подписания протокола с компанией «Усадьбой Вале-да-Роза» (HerdadeValedaRosa), который позволит получить доступ к 24 рабочим местам в области сельского хозяйства в этой компании, расположенной в Феррейра-ду-Алентежу.

«Однако не стоит полагать, что мы отправляем людей за пределы Мадейры», - пояснил Мигел Альбукерке, подчеркнув, что «обязательство местного правительства заключается в создании рабочих мест для всех, кто хочет работать в любой точке страны».

Число венесуэльских эмигрантов, зарегистрированных в службе занятости Мадейры, в 2016 году достигло 2.986, но в настоящее время составляет около тысячи, а соглашение с Herdade Vale da Rosa представляет еще одну возможность трудоустройства.

Мигел Альбукерке также заявил, что «эта компания занимается производством высококачественного столового винограда, который экспортируется в несколько стран, и насчитывает от 250 до 1 тысячи человек - в сезон сбора урожая».