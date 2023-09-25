Португалия: EN125 - одна из самых опасных дорог

Только в 2022 г. было зарегистрировано 428 смертельных случаев, и именно на пять дорог, включая Estrada Nacional 125 (EN125), пересекающую побережье Алгарве, пришлось 10% от общего числа жертв ДТП со смертельным исходом в Португалии.

Частично этот риск объясняется интенсивным движением.

Пять дорог, на которые приходится 10% смертельных случаев в период с 2020 по 2022 год: EN2 (Шавеш-Фару), EN109 (Порту-Лейрия), EN125 (Алгарве), IC2 (Лиссабон-Порту) и A1 (Лиссабон-Порту), на которых произошло 128 смертельных случаев.

Марио Алвеш, президент организации Estrada Viva, объясняет, что эти дороги имеют различный профиль на своем пути, но все они имеют одну общую характеристику: очень интенсивное движение, что увеличивает вероятность аварий.

Мануэль Жуан Рамуш, представитель «Ассоциации автолюбителей», утверждает, что такой результат объясняется отсутствием аудита и инспекций на большинстве португальских дорог. По его мнению, водители не имеют никаких гарантий безопасности на португальских дорогах.

Жозе Мигель Тригосо, президент организации Prevenção Rodoviária Portuguesa, считает, что для снижения аварийности необходимо предоставление средств и финансовых ресурсов, а также усиление контроля, особенно в отношении вождения в нетрезвом состоянии.