Португалия: энергия для отопления на 41 процент возобновляемая

Вторник, 29 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: энергия для отопления на 41 процент возобновляемая

Португалия - один из лидеров ЕС по использованию возобновляемых источников энергии для обогрева и кондиционирования.

Согласно данным Евростата, опубликованным во вторник, в 2019 году возобновляемая энергия составляла 22,1% от общего объема энергии, потребляемой для отопления и охлаждения в Европейском союзе.

В Португалии этот процент почти вдвое превысил средний показатель по Европе: 41,6%. Десять лет назад, в 2010 году, он составлял всего 24%.

В период с 2004 по 2019 год в ЕС доля энергии из возобновляемых источников для отопления и охлаждения (дома, производства, больницы, школы и т. д.) почти удвоилась - с 11,7% до 22,1%.

Евростат показывает, что для четырех государств Европы доля возобновляемых источников энергии для отопления и кондиционирования составляет более половины: Швеция (66,1%), Латвия (57,8%), Финляндия (57,5%) и Эстония (52,3%).

В числе отстающих - Ирландия (6,3%), Нидерланды (7,1%), Бельгия (8,3%) и Люксембург (8,7%).

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