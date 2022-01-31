Португалия: энергия для зарядки авто может стать дороже на 35%

Пользователи электромобилей уверяют, что в целом в 2022 году произошло общее повышение цен на электроэнергию для электромобилей, что в случае некоторых поставщиков уже произошло в последней половине 2021 года.

Гарантию дает Мануэл Рейш, вице-президент Совета директоров Ассоциации пользователей электромобилей (UVE).

Чиновник говорит, что «трудно определить точное значение, потому что есть корректировки в тарифах продавцов электроэнергии для электромобильности, но чистое увеличение стоимости энергии будет между 7% и 10%».

Рост цен связан с тремя факторами: экспоненциальный рост цен на энергоносители на оптовом рынке, гарантированное зеленое происхождение и поддержка программ электромобильности.

По некоторым данным, правительство заявило, что снижение платы за доступ к сети компенсирует рост цен на энергию.