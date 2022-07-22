Португалия: Эрисейра - одна из самых красивых рыбацких деревень

Эрисейра занимает пятую позицию в рейтинге.

В этой статье упоминаются несколько характерных аспектов рыбацкой деревни или города, в том числе важная роль, которую рыбаки продолжают играть даже сегодня, что является ценным занятием в нашей стране, даже если это не доминирующая профессия или очень желанная для большинство молодых людей.

Многие стремятся в Эрисейру из-за местных волн, в том числе на пляжах Рибейра-да-Ильяш или Кошуш.

Что общего у всех этих городов и деревень, так это исконная традиция рыболовства как средства к существованию и экономической деятельности, которая все еще существует, красивые морские пейзажи и фантастические пляжи, которые каждый год приглашают местных жителей и туристов испытать различные возможности для отдыха.

Эрисейра не является исключением благодаря своей природной красоте, ночной жизни и сообществу, которое делает Эрисейру привлекательным местом.

В статье подчеркивается, что «эта туристическая деревня расположена в 35 км к северо-западу от центра Лиссабона. Эрисейра входит в состав муниципалитета Мафра. В настоящее время он очень известен серфингом. Многие стремятся в Эрисейру из-за местных волн».

Также в этот список входят Санта-Лузия-ин-Тавира, Муртоса, Вила-Нова-де-Милфонтеш, Сесимбра, Назаре, Коста-Нова-ин-Ильяво, Афурада в Вила-Нова-де-Гайя, Апулия-ин-Эспосенде и Вила-Прайя-де-Анкора.