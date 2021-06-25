Португалия: еще 30 млн евро на лиссабонское метро

Пятница, 25 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: еще 30 млн евро на лиссабонское метро

Первоначальная смета выросла из-за роста цен на материалы и увеличения сроков.

Работы по расширению Metropolitano de Lisboa станут дороже: 24 июля были утверждены дополнительные расходы на выполнение этих работ.

«Увеличение объясняется изменением на рынке строительства и общественных работ, а также временем проведения рассматриваемых процедур государственных закупок, что сделало утвержденные суммы недостаточными», - говорится в решении Совета министров .

Работы по расширению метро с бюджетом в 210 млн евро первоначально планировалось начать в первой половине 2019 года. В декабре того же года было объявлено, что все-таки работы начнутся во второй половине 2020 года. Но на самом деле работы над кольцевой линией метро начались только в апреле 2021 года.

Торможение оправдано задержками в графике работы и изменением цен на общественные работы из-за того, что сектор продолжал работать во время пандемии, а также из-за некоторой нехватки сырья и ограничений движения во время пандемии.

Цены в контрактах на выполнение работ пересматриваются с использованием механизма обновления первоначально оговоренной цены, взвешенные индексы публикуются в Diário da República ежеквартально после утверждения.

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