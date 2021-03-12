Португалия: еще 300 млн евро для поддержки туризма

Пятница, 12 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: еще 300 млн евро для поддержки туризма

Правительство создало новую линию поддержки туризма на сумму 300 миллионов евро.

Дотации предназначены для средних и крупных компаний, которые потеряли более 25% своих доходов из-за пандемии.

Об этом сообщил министр экономики Педро Сиза Виейра. Также он отметил, что часть суммы к получению может быть конвертирована в невозвратный фонд, максимум до 20%, исходя из критериев сохранения рабочих мест.

Еще одним новшеством, объявленным министром, стало продление на девять месяцев льготных периодов существующих кредитных линий для сектора. Это расширение будет автоматически распространено и на другие наиболее затронутые секторы экономики.

«До сих пор льготный период использовался для погашения капитала. Мы расширяем его возможности. Расширение будет применяться для компаний в наиболее пострадавших секторах, таких как туризм и культура. Компании из других секторов должны продемонстрировать свою готовность извлечь выгоду из этого расширения, и потенциально от этого могут выиграть все компании», - заключил Сиза Виейра.

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