Португалия: еще 300 млн евро для поддержки туризма

Дотации предназначены для средних и крупных компаний, которые потеряли более 25% своих доходов из-за пандемии.

Об этом сообщил министр экономики Педро Сиза Виейра. Также он отметил, что часть суммы к получению может быть конвертирована в невозвратный фонд, максимум до 20%, исходя из критериев сохранения рабочих мест.

Еще одним новшеством, объявленным министром, стало продление на девять месяцев льготных периодов существующих кредитных линий для сектора. Это расширение будет автоматически распространено и на другие наиболее затронутые секторы экономики.

«До сих пор льготный период использовался для погашения капитала. Мы расширяем его возможности. Расширение будет применяться для компаний в наиболее пострадавших секторах, таких как туризм и культура. Компании из других секторов должны продемонстрировать свою готовность извлечь выгоду из этого расширения, и потенциально от этого могут выиграть все компании», - заключил Сиза Виейра.