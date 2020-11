Португалия: estado de calamidade, или Что разрешено и запрещено в ближайшее время

Состояние общественного бедствия (estado de calamidade) продлится на материковой части Португалии, по крайней мере, до 23:59 19 ноября. Марселу Ребелу де Соуза обнародовал правительственный диплом о внесении поправок в Декрет-закон № 10-A/2020 от 13 марта, устанавливающий исключительные и временные меры в отношении Covid-19. Соответствующее сообщение размещено на портале Канцелярии Президента Республики. Отметим, что правительство Португалии ввело новые превентивные меры в связи с обострением пандемии Covid-19 в стране.

Так, в 121 муниципалитете правила становятся более строгими и включают гражданскую обязанность оставаться дома (dever cívico de recolhimento domiciliário). «Если у нас нет важных дел, мы должны оставаться дома. Конечно, мы можем пойти на работу, в школу, сделать покупки, заняться физическими упражнениями поблизости, выгуливать домашних животных, помогать тем, кто нуждается в поддержке, но мы не должны забывать правило: в основном мы должны оставаться дома», - заявил премьер-министр Антониу Кошта, объявляя о новых ограничениях.

Рассмотрим новшества подробнее.

I. ОСОБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В 121 муниципалитете с высоким эпидемиологическим риском правительством приняты особые, более жесткие, меры по сдерживанию пандемии, вступившие в силу 4 ноября.

Речь идет о следующих муниципалитетах, расположенных на материковой части Португалии:

• Alcácer do Sal;

• Alcochete;

• Alenquer;

• Alfândega da Fé;

• Alijó;

• Almada;

• Amadora;

• Amarante;

• Amares;

• Arouca;

• Arruda dos Vinhos;

• Aveiro;

• Azambuja;

• Baião;

• Barcelos;

• Barreiro;

• Batalha;

• Beja;

• Belmonte;

• Benavente;

• Borba;

• Braga;

• Bragança;

• Cabeceiras de Basto;

• Cadaval;

• Caminha;

• Cartaxo;

• Cascais;

• Castelo Branco;

• Castelo de Paiva;

• Celorico de Basto;

• Chamusca;

• Chaves;

• Cinfães;

• Constância;

• Covilhã;

• Espinho;

• Esposende;

• Estremoz;

• Fafe;

• Felgueiras;

• Figueira da Foz;

• Fornos de Algodres;

• Fundão;

• Gondomar;

• Guarda;

• Guimarães;

• Idanha-a-Nova;

• Lisboa;

• Loures;

• Lousada;

• Macedo de Cavaleiros;

• Mafra;

• Maia;

• Marco de Canaveses;

• Matosinhos;

• Mesão Frio;

• Mogadouro;

• Moimenta da Beira;

• Moita;

• Mondim de Basto;

• Montijo;

• Murça;

• Odivelas;

• Oeiras;

• Oliveira de Azeméis;

• Oliveira de Frades;

• Ovar;

• Paços de Ferreira;

• Palmela;

• Paredes de Coura;

• Paredes;

• Penacova;

• Penafiel;

• Peso da Régua;

• Pinhel;

• Ponte de Lima;

• Porto;

• Póvoa de Varzim;

• Póvoa do Lanhoso;

• Redondo;

• Ribeira da Pena;

• Rio Maior;

• Sabrosa;

• Santa Comba Dão;

• Santa Maria da Feira;

• Santa Marta de Penaguião;

• Santarém;

• Santo Tirso;

• São Brás de Alportel;

• São João da Madeira;

• São João da Pesqueira;

• Sardoal;

• Seixal;

• Sesimbra;

• Setúbal;

• Sever do Vouga;

• Sines;

• Sintra,

• Sobral de Monte Agraço;

• Tabuaço;

• Tondela;

• Trancoso;

• Trofa;

• Vale da Cambra;

• Valença;

• Valongo;

• Viana do Alentejo;

• Viana do Castelo;

• Vila do Conde;

• Vila Flor;

• Vila Franca de Xira;

• Vila Nova de Cerveira;

• Vila Nova de Famalicão;

• Vila Nova de Gaia;

• Vila Pouca de Aguiar;

• Vila Real;

• Vila Velha de Ródão;

• Vila Verde;

• Vila Viçosa;

• Vizela.

Критериями для составления списка послужил факт регистрации 240 новых случаев заболевания Covid-19 на сто тысяч жителей за последние 14 дней, а также то, что эти муниципалитеты находятся поблизости с теми, где были зарегистрированы данные тревожные цифры. Несмотря на вышесказанное, в районах с низкой плотностью населения муниципалитеты с четко выраженными вспышками (например, в домах престарелых) не рассматривались.

Отметим, что список «избранных» муниципалитетов будет пересматриваться каждые 15 дней.



А) ПОЕЗДКИ

Основная особенность – в вышеуказанных муниципалитетах возвращается гражданская обязанность оставаться дома. Т.е. ВСЕ жители должны оставаться дома и выходить только тогда, когда это необходимо и должным образом оправдано. Гражданам следует избегать перемещаться в общественных местах и по улицам, а также в частных пространствах, аналогичных местам общего пользования, за исключением надлежащим образом разрешенных поездок, а именно:

• поездки в связи с проблемами со здоровьем (к примеру, обращение к врачу, в отделение неотложной помощи или прохождение курса лечения);

• поездки для приобретения товаров и услуг (например, поход по магазинам или посещение парикмахерской);

• поездки для занятий профессиональной деятельностью или приравненной к ней (например, для профессиональных спортсменов и их тренеров);

• поездки с целью поиска работы или обращения по поводу предложения о работе;

• поездки учащихся и их сопровождающих в школьные учреждения, детские сады, центры досуга или высшие учебные заведения;

• поездки пользователей и их сопровождающих в центры профессиональной деятельности и дневные центры (centros de dia);

• поездки для посещения лиц в домах престарелых, в отделениях комплексного ухода, входящих в национальную сеть комплексного ухода, а также для других мер, предназначенных для пожилых людей;

• поездки в приюты для жертв домашнего насилия или торговли людьми, а также для детей и молодых людей из группы риска в жилом или семейном секторе;

• поездки для помощи уязвимым людям, инвалидам, детям, родителям, пожилым людям или иждивенцам;

• поездки по неотложным семейным причинам (например, для выполнения родительских обязанностей);

• поездки с целью посещения кого-либо, если это разрешено, или доставки товаров первой необходимости инвалидам или лицам, лишенным свободы передвижения;

• поездки для участия в процессуальных действиях, а также в действиях, относящихся к компетенции нотариусов, адвокатов, поверенных, руководителей и должностных лиц органов госрегистрации;

• поездки в почтовые отделения, банки, страховые агентства;

• поездки на учебу, для проведения тестов и экзаменов, а также инспекций;

• поездки для обслуживания в сфере госуслуг при наличии подтверждения записи;

• поездки нерезидентов в места подтвержденного проживания;

• поездки для посещения культурных объектов;

• короткие поездки для занятий физическими упражнениями или оздоровительных прогулок;

• короткие поездки с целью выгула домашних животных и кормления животных;

• поездки ветеринаров, владельцев животных для получения ветеринарной медицинской помощи, работников по уходу за животными из колоний, признанных муниципалитетами, и волонтеров из ассоциаций помощи животным;

• поездки с целью волонтерской деятельности;

• поездки для лиц с правом свободного проезда, выданным на законных основаниях, при выполнении ими своих функций;

• поездки сотрудников дипломатических, консульских представительств и международных организаций, находящихся в Португалии, при условии, что они связаны с выполнением официальных функций;

• поездки, необходимые для осуществления свободы прессы;

• поездки до дома;

• поездки за пределы материковой части национальной территории и обратно;

• другие действия аналогичного характера или по другим форсмажорным причинам, при условии, что они должным образом обоснованы;

• поездки для заправки на АЗС.

Б) ТОРГОВЛЯ

В вышеупомянутых муниципалитетах все предприятия розничной торговли и оказания услуг, включая коммерческие центры, должны закрываться до 22:00.

В случае ресторанов время закрытия - 22:30. Исключение: заведения общественного питания и аналогичные могут закрываться в 01:00 при условии, что они предназначены исключительно для доставки питания на дом (на вынос) и без возможности продажи алкогольных напитков в рамках этой деятельности. Несмотря на вышесказанное, глава территориально компетентной мэрии может установить более раннее время закрытия, если получит положительное заключение местных органов здравоохранения и сил безопасности.

Численность группы людей (за одним столом) в ресторанах как в вышеуказанных муниципалитетах, так и НА ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ ПОРТУГАЛИИ не может превышать ШЕСТЬ человек. Исключение: если группу за столом составляют члены одной семьи, то допускается количество больше шести.



В) МЕРОПРИЯТИЯ/ТОРЖЕСТВА/ЯРМАРКИ/СПЕКТАКЛИ и др.

В вышеуказанных муниципалитетах нельзя проводить мероприятия и/или торжества с участием более пяти человек, если они не из одной семьи.

Ярмарки и рынки также запрещены, за исключением если получено разрешение мэра и при условии соблюдения всех мер безопасности, а также правил, установленных Генеральным управлением здравоохранения (DGS). Тем не менее, сохраняется возможность проведения религиозных церемоний, а также представлений художественного характера, которые проходят в четко установленных местах, при условии соблюдения правил DGS.

Г) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД НА РЕЖИМ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ (TELETRABALHO)

Независимо от характера трудовых отношений - при условии, что соответствующие функции это позволяют – обязателен переход на режим удаленной работы (teletrabalho).

III. ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ ПОРТУГАЛИИ (за исключением вышеуказанных муниципалитетов)

1.За исключением жителей вышеуказанных муниципалитетов, бóльшая часть населения Португалии не обязана оставаться дома. Причем это правило действует как для населения в целом, так и для групп риска - людей старше 70 лет или с хроническими заболеваниями (диабет, гипертония, проблемы с сердцем, респираторные или онкологические заболевания).

При выходе из дома требуется соблюдать правила, ограничивающие риск заражения:

а) держаться на расстоянии не менее двух метров от других людей;

б) находиться в маске в общественных местах и на улицах;

в) соблюдать правила гигиены рук и респираторного этикета, установленные DGS.

2. На торжествах семейного характера, таких как свадьбы, крещения и др., которые были назначены начиная с 14 октября, могут присутствовать максимум 50 человек. Обязательно соблюдение социальной дистанции и наличие масок у каждого участника. Что касается похорон, то их проведение зависит от принятия мер, позволяющих избежать скоплений и обеспечивающих соблюдение безопасных расстояний путем установления максимального количества людей. Вместе с тем, нельзя запретить присутствовать на похоронах официальным/гражданским супругам, предкам, потомкам или иным родственникам.

3. Торговые и иные заведения закрываются с 20:00 до 23:00, и время закрытия в пределах этого интервала, а также время открытия (при положительном заключении органов здравоохранения и сил безопасности) может быть установлено главой территориально компетентной мэрии.

III. ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ ПОРТУГАЛИИ

1. Использование масок обязательно для передвижения или пребывания ВСЕХ (за некоторыми исключениями) лиц в возрасте от 10 лет во ВСЕХ общественных местах и на улицах. Требование носить маску во всех общественных местах вступило в силу 28 октября и действует в течение 70 дней, с возможностью продления по окончании этого периода.

Отказаться от использования маски разрешается только в следующих ситуациях:

• когда выполняемая деятельность не позволяет этого (например, потребуется маска, чтобы войти в ресторан, перемещаться в нем - например, пойти в уборную и выйти из нее, но не, конечно, во время еды и питья);

• когда состояние здоровья не позволяет использовать маску (в этом случае необходимо предоставить подтверждающую это медицинскую справку - declaração médica);

• когда люди являются членами одной семьи и не находятся рядом с посторонними;

• в случае когнитивных нарушений, нарушений развития или психических расстройств (необходимо предоставить многоцелевой медицинский аттестат об инвалидности - atestado médico de incapacidade multiusos или медицинскую справку).

Обязанность носить маску во всех общественных местах действует на всей территории страны, включая автономные регионы Азорские острова и Мадейра - с необходимыми изменениями, которые следуют из постановления соответствующего регионального правительства.

Следить за соблюдением обязанности носить маску надлежит силам безопасности и муниципальной полиции. В первую очередь власти должны уделять внимание повышению осведомленности граждан. При отказе от использования маски нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 500 евро.

2. Численность группы людей в ресторанах не может превышать шести человек. Исключение: если группу составляют члены одной семьи, то допускается больше шести человек за одним столом.

3. В рабочие дни до 20.00 в заведениях общественного питания, кафе, кондитерских и т.п., расположенных в радиусе 300 метров от учебного заведения начального, среднего и высшего образования, запрещается пребывание групп, состоящих из более чем четырех человек, если они не являются членами одной семьи.

4. Не допускается скопление более пяти человек, за исключением если они не из одной семьи. Это ограничение распространяется как на улицы/дороги общего пользования, также на другие места общественного или коммерческого назначения (например, торговые центры под открытым небом).

5. Вместимость частных транспортных средств с более чем пятью местами ограничена 2/3 (за исключением случаев, когда пассажиры являются членами одной семьи), и пассажиры должны использовать маски.

6. После 20:00 запрещена продажа алкогольных напитков в зонах обслуживания, на АЗС, в заведениях розничной торговли (включая супермаркеты и гипермаркеты). Также запрещено употреблять алкогольные напитки на улице и на других площадках на свежем воздухе для общего доступа, за исключением если речь идет об открытых зонах лицензированных заведений общественного питания и напитков, если потребление происходит во время приема пищи.

7. Запрещены все академические праздники и мероприятия неакадемического или научного характера, а именно церемонии приема первокурсников или любые другие торжества, к примеру, студенческие вечеринки.

8. Разрешена деятельность игорных заведений, казино, бинго и т.д. при условии соблюдения правил, касающихся физического дистанцирования, гигиены рук и поверхностей и респираторного этикета, а также наличия специального протокола по уборке и дезинфекции игровых зон. Не должны находиться в заведениях посетители, которые не собираются играть.

9. В такси, включая транспортные средства TVDE, не могут быть заняты более 2/3 сидений транспортного средства, а передние сиденья могут использоваться только водителем. Также необходимо обеспечить обновление воздуха в салоне автомобиля и очистку поверхностей.

10. В общественном транспорте (поезд, автобус, трамвай, метро и др.) маска обязательна для пассажиров старше 10 лет.

11. Заведения розничной торговли и по предоставлению услуг могут открываться только после 10 часов утра. Однако это правило не распространяется на парикмахерские, институты красоты, рестораны, кафетерии, чайные и т. п., автошколы и центры технического осмотра транспортных средств, а также тренажерные залы.

Какие санкции предусмотрены для нарушителей?

В соответствии с действующим законодательством, в обязанности каждого входит:

• соблюдение правил заполняемости, пребывания и дистанцирования в местах, открытых для публики;

• использование маски, когда это является обязательным;

• соблюдение правил приостановления работы танцполов и дискотек;

• соблюдение режима работы заведения;

• непроведение торжеств и мероприятий в целом, количество участников которых превышает предусмотренный законом максимум;

• соблюдение правил продажи и потребления алкогольных напитков;

• соблюдение правил максимальной транспортной вместимости.

Невыполнение этих обязанностей является правонарушением. Штраф для физических лиц может составлять от 100 до 500 евро, в случае юридических лиц - от 1.000 до 10.000 евро.

Халатность (negligência) наказывается штрафом, который может составлять половину вышеуказанных минимального и максимального пределов. После уведомления о нарушении вы можете произвести добровольную оплату штрафа незамедлительно, что соответствует погашению штрафа в минимальной сумме.

За неподчинение приказам властей нарушителю может грозить обвинение в неповиновении (crime de desobediência), караемом лишением свободы на срок до одного года или штрафными работами до 120 дней.

Контроль за выполнением обязанностей обеспечивают GNR, PSP, Морская полиция, ASAE и муниципальная полиция.

Совершение административных правонарушений определяет, в зависимости от случая, временное закрытие заведения, прекращение деятельности (с указанием срока урегулирования ситуации) и порядок рассредоточения людей, которые собираются в большем количестве, чем разрешено.

IV. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ИЛИ ПОД АКТИВНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

До получения указания об обратном, будет продолжаться обязательная принудительная изоляция (confinamento obrigatório) для пациентов с Covid-19 или находящихся под активным наблюдением (vigilância ativa). Эта изоляция может происходить в медицинском учреждении, дома или в месте, определенном органами здравоохранения.

Согласно новому правилу о периоде изоляции, опубликованному DGS, для «пациентов с бессимптомным Covid-19, т.е. людей без каких-либо клинических проявлений заболевания на момент лабораторной диагностики и до окончания периода наблюдения», завершение изоляционных мероприятий определяется спустя 10 дней после лабораторного исследования, установившего диагноз «Covid-19», вместо 14 дней, как было ранее».

Органы здравоохранения – в обязательном порядке - сообщают о применении мер принудительной изоляции силам безопасности по месту жительства лица для обеспечения эффективного контроля.

Нарушение обязанности изолировать инфицированных лиц или лиц, находящихся под активным наблюдением, представляет собой преступление неповиновения, которое карается лишением свободы на срок до одного года или же может быть назначено наказание в виде неоплачиваемого общественно-полезного труда на срок до 120 дней (стоимость каждого штрафного дня может варьироваться от 5 до 500 евро). Если один и тот же факт является одновременно преступлением (crime) и правонарушением (contraordenação), нарушитель будет наказан как преступление, независимо от дополнительных санкций, предусмотренных за правонарушение.



СТОИТ ЗНАТЬ, ЧТО...

- В контексте Сovid-19 законом разрешено измерение температуры тела работникам, чтобы гарантировать соблюдение всех условий для доступа или постоянного пребывания человека на рабочем месте. Если у человека температура выше нормы, то его могут отстранить от работы. Однако это измерение следует производить только для защиты здоровья самого человека и окружающих. Запрещена регистрация температуры тела, связанная с идентификацией личности соответствующего работника, без его разрешения.

Измерения температуры в других местах, таких как коммерческие заведения или госучреждения, не предусмотрены. Однако известно, что такая процедура проводится в медицинских учреждениях. Ввиду характера услуг и большего риска, связанного с их деятельностью, эта мера считается приемлемой, если сохраняется защита личных данных каждого пациента.

Некоторые школы также решили измерять температуру учеников, что вызвало критику со стороны Национальной комиссии по защите данных (CNPD), поскольку в этом отношении не имеется каких-либо руководящих принципов и рекомендаций со стороны DGS.

Если вы столкнетесь с подобной ситуацией в других местах, в принципе, вы не обязаны подвергаться измерению температуры. Однако вы должны с пониманием относиться к цели этой процедуры. Так, в аэропортах Лиссабона, Порту, Фару и Бежи контроль температуры осуществляется с помощью инфракрасного излучения. Всех пассажиров с повышенной температурой направляют в соответствующее помещение, где будет произведена повторная оценка температуры. Если ситуация того требует, будет проведен тест на Covid-19. Тест может быть проведен на месте или, в качестве альтернативы, вызываться INEM.

- Власти продолжают рекомендовать использовать приложение StayAway Covid, а также общаться через него при положительном результате теста.

- С 30 мая предоставление Книги жалоб на бумажном носителе вновь стало обязательным по требованию потребителя. Напомним, что ранее в связи с пандемией Сovid-19 обязательство предоставлять «физическую» Книгу жалоб было приостановлено.