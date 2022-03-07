Португалия: Estatuto do Cuidador Informal - права и обязанности

Документ регулировал права и обязанности лица, осуществляющего уход (cuidador informal, далее по тексту - CI), и лица, за котором осуществляется уход (pessoa cuidada, далее по тексту - PC).

Этот же закон также предусматривал осуществление, в качестве эксперимента, пилотных проектов, направленных на людей, которые подходят под условия, изложенные в ECI. Проект охватил такие муниципалитеты, как Amadora, Boticas, Campo Maior, Castelo de Paiva, Coruche, Évora, Figueira da Foz, Fundão, Grândola, Lamego, Matosinhos, Mértola, Moita, Portimão, Viana do Castelo и др.

По результатам оценки реализации данных пилотных проектов в январе 2022 года был опубликован и вступил в силу Регламентирующий указ (Decreto Regulamentar n.º 1/2022 de 10 de janeiro), определяющий правила применения положений и условий ECI на всей континентальной территории Португалии.

Данный документ вносит изменения для ускорения и расширения системы признания ECI и мер, применимых к CI.

Основные из них – следующие:

1. На одно PC может быть признано до трех неосновных CI (cuidadores informais não principais).

2. Основной CI (cuidador informal principal) может обеспечивать уход на постоянной основе, даже если PС посещает образовательное учреждение, в т.ч. учреждение специального образования.

3. CI должен предоставить, под свою личную ответственность, заявление о том, что его физическое и психологическое состояние подходит для оказания ухода.

4. Пособие (subsídio) предоставляется основным CI, которые отвечают следующим условиям:

• возраст от 18 лет до официального пенсионного возраста;

• базовый доход домохозяйства основного CI должен быть менее 531,84 евро (1,2-кратного значения IAS - 443,20 евро).



ВОПРОС - ОТВЕТ

1. КТО МОЖЕТ БЫТЬ CUIDADOR INFORMAL (CI)?

- Могут быть CI:

- муж/жена (независимо от того, состоят ли они в официальном или гражданском браке) PC;

- родственники вплоть до 4-й степени по прямой или боковой линии CI. В список входят: родители, отчимы, бабушки и дедушки, прабабушки и дедушки, дети, внуки, правнуки, братья, племянники, тети/дяди, двоюродные братья и сестры.

Закон определяет два типа CI:

а) основной (CI principal);

б) неосновной (CI não principal).

Разница между первым и вторым типами лиц заключается в том, сопровождают ли они пациента на постоянной основе или нет.

- В случае CI principal сопровождение является постоянным, и человек не может иметь работу с зарплатой, а также CI и PC должны проживать в одном доме.

- В случае CI não principal CI не присутствует постоянно, может иметь оплачиваемую работу (за некоторыми исключениями) и необязательно должен проживать в одном доме с PC.

Важно: если CI principal не работает и получает соответствующее пособие, он приравнивается к CI não principal.



2. КТО МОЖЕТ БЫТЬ PESSOA CUIDADA (PC)?

- PС - это тот, кто находится в ситуации зависимости и нуждается в уходе со стороны других лиц, т.е. кто не может самостоятельно выполнять действия, необходимые для удовлетворения потребностей повседневной жизни, включая питание, передвижение и гигиену.

Также PC должен получать пособие на иждивенца (надбавка за иждивенчество 2-й степени - complemento por dependência de 2.º grau) или пособие на помощь от третьего лица (assistência de terceira pessoa) или надбавку за иждивенчество 1-й степени (complemento por dependência de 1º grau), при условии, что тот прикован к постели (временно или длительно) или нуждается в постоянном уходе.



3. КАК ЗАПРОСИТЬ ESTATUTO DO CUIDADOR INFORMAL (ECI)?

- Необходимо подать заявление в Службу SS или через портал Segurança Social Direta. Признанием cтатуса занимается Instituto de Segurança Social.



4. КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ CI?

- CI - основные и неосновные - могут весьма активно участвовать в принятии решений и последующем медицинском наблюдении за лицом, за которым осуществляется уход, в том числе, участвовать в определении планов медицинского вмешательства или получить специальную подготовку.

Также CI могут получать психологическую поддержку, поддержку на дому и доступ к госпитализации в отделениях Национальной сети непрерывного комплексного ухода (Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) по более низкой цене, а также право на содействие интеграции на рынке труда по окончании периода лечения.

На уровне налогов, помимо льгот, предусмотренных законом, льготы различаются в зависимости от типа лица, осуществляющего уход.

Основные CI также могут иметь право на «вспомогательное пособие» («subsídio de apoio»), которое учитывает материальное положение (recursos), состав и валовые доходы (до налогообложения) домохозяйства, а также доступ к режиму добровольного социального страхования (regime de seguro social voluntário), посредством уплаты taxa contributiva в размере 21,4%, который гарантирует выплату пособий по профессиональным заболеваниям, материнству, пенсиям по инвалидности и по старости и пособия в случае смерти.



5. КАКОВЫ ПРАВА CI?

В дополнение к вышеупомянутой поддержке, CI также имеют право на обучение для развития своих возможностей, воспользоваться психологической поддержкой со стороны медицинских служб, когда это необходимо, иметь время отдыха, направленного на поддержание своего благополучия и эмоционального равновесия.

6. КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ CI?

- Основная обязанность CI - оказывать всю необходимую поддержку человеку, за которым осуществляется уход, в том числе обеспечить достаточное питание, а также личную и домашнюю гигиену, соблюдение лечебных процедур, способствовать созданию безопасной, комфортной и спокойной обстановки и периодов досуга.

Также CI должен информировать врачей о любых изменениях в состоянии здоровья PC, а также извещать Службу SS обо всех изменениях в ситуации, благодаря которой было признано на статус.

7. ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ (CONSENTIMENTO INFORMADO)?

- Информированное согласие - это информированное разрешение, данное PC, о котором идет речь в заявлении о признании ECI. «Информированное», поскольку акт согласия предполагает знание объекта, к которому относится согласие.

Информированное, или осознанное, согласие - это больше, чем просто разрешение, так как оно является результатом глубоких размышлений. Это не только рациональный, но и свободный поступок, т.е. без манипуляций и принуждения.

8. КТО МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ?

- Согласно общему законодательству, может предоставить информированное согласие любой, кто может это сделать, к примеру, люди совершеннолетнего возраста без когнитивных нарушений (постоянных или временных). Согласие недееспособного должно быть дано соответствующими законными представителями.

9. СОГЛАСИЕ МОЖНО ОТОЗВАТЬ?

- Да, согласие можно отозвать в любой момент.

10. МОГУ ЛИ Я ИМЕТЬ ECI PRINCIPAL, ЕСЛИ МНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОМАШНЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (SERVIÇO DOMÉSTICO) И УСЛУГИ ПОМОЩИ НА ДОМУ (APOIO DOMICILIÁRIO)?

- Да, если вы отвечаете условия доступа, вы можете подать заявление на получение ECI, даже если вы пользуетесь serviço doméstico и apoio domiciliário.

11. Я ПЕНСИОНЕР, Я УХАЖИВАЮ ЗА СВОИМ СУПРУГОМ И ПОСЕЩАЮ ЦЕНТР ПО ДНЕВНОМУ УХОДУ (CENTRO DE DIA); МОГУ ЛИ Я ИМЕТЬ ECI PRINCIPAL?

- Доступ к ECI Principal предполагает оказание помощи в порядке постоянной заботы о PC. Посещение Centro de Dia, с другой стороны, предполагает, что пользователь ездит в Centro de Dia и регулярно пользуется предоставляемыми ему услугами. Таким образом, посещение дневного центра Centro de Dia несовместимо с признанием ECI Principal, поскольку оказание помощи не осуществляется на постоянной основе.

Однако посещение Centro de Dia совместимо с признанием ECI Informal Não Principal, поскольку поскольку уход оказывается на регулярной, но не постоянной основе.

12. МОГУ ЛИ Я БЫТЬ CI PRINCIPAL СРАЗУ ДВУХ ЧЕЛОВЕК? ЕСЛИ ДА, СКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ?

- Да, это возможно. Законодательство не устанавливает максимального числа людей на одного CI, в этом случае вы должны проживать совместно с двумя PC и выполнить другие требуемые условия.

Поскольку заявление позволяет идентифицировать только одного PC, в этом случае необходимо заполнить Лист продолжения (Modelo CI 1/1–DGSS Requerimento - Reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal).

13. МОГУ ЛИ Я БЫТЬ CI NÃO PRINCIPAL СРАЗУ ДВУХ ЧЕЛОВЕК? ЕСЛИ ДА - ТО ПОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ?

- Да, это возможно, в этом случае также необходимо заполнить Лист продолжения (Modelo CI 1/1–DGSS Requerimento - Reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal).

14. Я ПРИЗНАН «ЗАВИСИМЫМ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ЗАКОНЕ, НО У МЕНЯ ЕСТЬ ТОЛЬКО МНОГОЦЕЛЕВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ АТТЕСТАТ (AMIM). МОГУ ЛИ Я ИМЕТЬ CI PRINCIPAL И/ИЛИ NÃO PRINCIPAL?

- Находясь в зависимости и не имея регулярного и/или постоянного ухода со стороны третьей стороны, вы можете воспользоваться услугами CI, если за вами признано право на какое-либо пособие за иждивенчество, предусмотренное законом.

Наряду с заявлением о признании ECI необходимо подать заявление о предоставлении надбавки за иждивенчество (complemento por dependência) или субсидии для помощь от третьего лица (assistência de terceira pessoa).

15. МНЕ ВРЕМЕННО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ УХОД. МОГУ ЛИ Я ИМЕТЬ CI PRINCIPAL И/ИЛИ NÃO PRINCIPAL С НАДЛЕЖАЩИМ СТАТУСОМ?

- Да, если у вас есть надбавка за зависимость 1-й степени (complemento por dependência de 1º grau), и если вы временно или длительное время прикованы к постели или требуете постоянного ухода, после специальной оценки системы подтверждения инвалидности (avaliação específica do sistema de verificação de incapacidades).

16. Я - ПРОСИТЕЛЬ УБЕЖИЩА, МОГУ ЛИ Я ИМЕТЬ ECI?

- Да, при условии, что, в дополнение к другим условиям, предусмотренным законом, вы имеете действительный ВНЖ, выданный португальскими властями в соответствии с юридическими условиями, которые позволяют иностранцу или лицу без гражданства проживать на территории страны.

17. ВОЗМОЖНО ЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ECI?

- ECI не подлежит продлению. После расторжения необходимо подать новое заявление.