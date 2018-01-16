Португалия: эти места - только для инвалидов

Однако делать это не рекомендуется во избежание крупного штрафа - от 60 до 300 евро, а также водитель теряет два балла на водительских правах. Также могут быть наложены дополнительные санкции в виде запрета на вождение на срок от 1 до 12 месяцев.

Дело в том, что с июля 2017 года парковка на местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, считается тяжким правонарушением (сontraordenação grave).

Во второй половине 2017 года GNR оштрафовала более 3 тысяч (3 тыс. 199) водителей за парковку в местах, предназначенных для инвалидов.

GNR напоминает, что парковаться в этих местах могут только обладатели парковочной карты для лиц с инвалидностью, которую можно запросить в Институте мобильности и транспорта (IMT) по месту проживания.