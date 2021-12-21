Португалия: эти правила начнут действовать с 00:00 25 декабря
Посмотрите, какие ограничения ждут португальцев на Рождество и новогодние праздники.
Для борьбы с пандемией правительство, помимо программ вакцинации и тестирования, разработало следующий набор ограничительных мер.
- Обязательная работа на дому
- Закрытие клубов и баров
- Закрытие детских садов
Обязательный отрицательный тест для доступа:
- в туристические заведения и местное размещение
- на деловые мероприятия
- на свадьбы и крестины.
- на доступ к ресторанам, казино и на новогодние вечеринки.
Запрет собраний на улицах компаниями более 10 человек в канун Нового года.
Запрет на распитие спиртных напитков на улицах.