Португалия: эти правила начнут действовать с 00:00 25 декабря

Для борьбы с пандемией правительство, помимо программ вакцинации и тестирования, разработало следующий набор ограничительных мер.

- Обязательная работа на дому

- Закрытие клубов и баров

- Закрытие детских садов

Обязательный отрицательный тест для доступа:

- в туристические заведения и местное размещение

- на деловые мероприятия

- на свадьбы и крестины.

- на доступ к ресторанам, казино и на новогодние вечеринки.

Запрет собраний на улицах компаниями более 10 человек в канун Нового года.

Запрет на распитие спиртных напитков на улицах.