Португалия: эти правила начнут действовать с 00:00 25 декабря

Вторник, 21 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: эти правила начнут действовать с 00:00 25 декабря

Посмотрите, какие ограничения ждут португальцев на Рождество и новогодние праздники.

Для борьбы с пандемией правительство, помимо программ вакцинации и тестирования, разработало следующий набор ограничительных мер.

- Обязательная работа на дому
- Закрытие клубов и баров
- Закрытие детских садов

Обязательный отрицательный тест для доступа:
- в туристические заведения и местное размещение
- на деловые мероприятия
- на свадьбы и крестины.
- на доступ к ресторанам, казино и на новогодние вечеринки.

Запрет собраний на улицах компаниями более 10 человек в канун Нового года.
Запрет на распитие спиртных напитков на улицах.

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