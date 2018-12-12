Португалия: Euromilhões вырос до 85 миллионов евро

Пять игроков смогли отгадать одну счастливую звезду, пытаясь выиграть приз в 71 миллион евро, но вместо этого теперь заберут домой по 185 000 евро каждый.

Лучший результат в Португалии, продемонстрированный одним из счастливцев, принес участнику розыгрыша чуть менее 1800 евро.

Выигрышные номера в проходившем розыгрыше прошлой ночью - 4, 7, 13, 23 и 42, а счастливые звезды-1 и 3.