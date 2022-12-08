Португалия: Эвора станет культурной столицей Европы-2027

Эвора станет культурной столицей Европы в 2027 году вместе с Лиепаей в Латвии.

Об этом было объявлено 7 декабря на пресс-конференции в Лиссабоне в Centro Cultural de Belém (CCB).

Эвора была выбрана из группы из четырех финалистов. В шорт-лист также вошли Авейру, Брага и Понта-Делгада.

Об этом сообщила председатель международного жюри Беатриш Гарсия.

Эворе будет выделено 29 миллионов евро из национальных и европейских фондов, информировал в октябре министр культуры Педро Адао-и-Силва.