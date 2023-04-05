Португалия: европейцы экономят вдвое больше, чем португальцы

Норма сбережений домохозяйств в зоне евро достигла 14,1% в последнем квартале прошлого года, что на 0,8 процентных пункта больше, чем в третьем квартале.

По данным Евростата, «это был первый квартал роста нормы сбережений после четырех последовательных кварталов падения».

В Португалии после двух кварталов последовательного снижения, кульминацией которого стал исторический минимум в 1,9% в третьем квартале 2022 года, уровень сбережений домохозяйств взлетел до 8% в последнем квартале прошлого года.

Это самое высокое значение, зафиксированное со второго квартала 2021 года.

Тем не менее, данные Евростата показывают, что, несмотря на значительный рост, зарегистрированный Португалией в период с сентября по декабрь прошлого года, национальный уровень сбережений домохозяйств остается значительно ниже среднего для стран еврозоны.

Среди семи стран, которые уже предоставили данные за последний квартал прошлого года, Португалия занимает последнее место в списке.

Только финские семьи со среднегодовой нормой сбережений 6,6% в 2022 году близки к способности сбережений португальских семей.

В верхней части этого списка находятся немецкие домохозяйства со среднегодовой нормой сбережений 20%, за ними следуют французские и шведские домохозяйства со средней нормой сбережений 16,3% и 16,2% соответственно.