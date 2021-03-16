Португалия: эвтаназии не будет

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза наложил вето на предложенный парламентом закон о декриминализации добровольной медикаментозной смерти из-за его несоответствия Конституции Португалии.

Об этом решении было объявлено на официальном сайте президента после того, как Конституционный суд объявил правила этого закона неконституционными после запроса президента о превентивной проверке.

Диплом был отклонен судьями Конституционного суда семью голосами против пяти.

После постановления Конституционного суда президент Республики вернул закон об эвтаназии парламенту без обнародования в соответствии с положениями пункта 1 статьи 279 Конституции.