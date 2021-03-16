Португалия: эвтаназии не будет

Вторник, 16 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: эвтаназии не будет

Президент республики наложил вето на закон об эвтаназии из-за неконституционности.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза наложил вето на предложенный парламентом закон о декриминализации добровольной медикаментозной смерти из-за его несоответствия Конституции Португалии.

Об этом решении было объявлено на официальном сайте президента после того, как Конституционный суд объявил правила этого закона неконституционными после запроса президента о превентивной проверке.

Диплом был отклонен судьями Конституционного суда семью голосами против пяти.

После постановления Конституционного суда президент Республики вернул закон об эвтаназии парламенту без обнародования в соответствии с положениями пункта 1 статьи 279 Конституции.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)