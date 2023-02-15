Португалия: ежедневно в SEF регистрируются 900 иммигрантов

«Ежедневно регистрируется около 900 новых запросов, 27 000 в месяц. Это не отражает присутствие 27 000 новых иммигрантов, потому что когда SEF уведомляет их о необходимости явиться, около половины не появляются, они находятся в других странах Европейского Союза. Они решают не выполнять свой запрос», - сообщил директор SEF Фернандо Силва депутатам Комитета по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям.

Национальный директор SEF, а также ответственные за Налоговое управление, Институт социального обеспечения и Управление по условиям труда выступили в рамках парламентских слушаний.

В последнее время SEF стала объектом нескольких жалоб со стороны проживающих в Португалии иностранцев, которые не могут урегулировать свое положение в Португалии и зарегистрироваться на сайте этой службы.

«В 2022 году достигнутые результаты свидетельствуют о том, что работа продолжается. Процесс реструктуризации продолжается в своих процедурах и в своей конкретной области», - сказал Фернанду Силва по поводу объявления о прекращении существования SEF и последствий для его работы.

В рамках реструктуризации SEF, которая была отложена до создания Португальского агентства по миграции и убежищу (APMA), полицейские полномочия перейдут к PSP, GNR и PJ, а текущие полномочия по административным вопросам, касающимся прав иностранных граждан, теперь будут осуществляться APMA и Институтом реестров и нотариата.

В декабре министр внутренней администрации сообщил, что реструктуризация SEF будет проведена в первом квартале 2023 года.