Португалия: ежедневно выбрасывается 1,4 кг мусора на человека

Понедельник, 26 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: ежедневно выбрасывается 1,4 кг мусора на человека

Каждый житель Португалии создает 513 кг мусора в год, что эквивалентно 1,4 кг в день.

«Рождество - это праздничный сезон, но как раз в такое время мы видим все мусорные баки в городах, переполненные отходами, - пишет Pordata в своем посте в Twitter.

Они задают вопрос: «Знаете ли вы, что на одного жителя в год приходится около 513 кг отходов, то есть 1,4 кг в сутки?».

Pordata также заявляет, что с 1995 по 2020 год в Европейском союзе (ЕС) в целом увеличилось количество бытовых отходов, хотя некоторые страны, такие как Болгария, Словения и Венгрия, снизили значения.

В пятерку крупнейших производителей отходов входят Германия, Франция, Италия, Испания и Польша.

Напротив, Латвия, Кипр, Эстония, Люксембург и Мальта являются наименьшими производителями отходов в ЕС.

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