Португалия: ежедневно выбрасывается 1,4 кг мусора на человека

«Рождество - это праздничный сезон, но как раз в такое время мы видим все мусорные баки в городах, переполненные отходами, - пишет Pordata в своем посте в Twitter.

Они задают вопрос: «Знаете ли вы, что на одного жителя в год приходится около 513 кг отходов, то есть 1,4 кг в сутки?».

Pordata также заявляет, что с 1995 по 2020 год в Европейском союзе (ЕС) в целом увеличилось количество бытовых отходов, хотя некоторые страны, такие как Болгария, Словения и Венгрия, снизили значения.

В пятерку крупнейших производителей отходов входят Германия, Франция, Италия, Испания и Польша.

Напротив, Латвия, Кипр, Эстония, Люксембург и Мальта являются наименьшими производителями отходов в ЕС.