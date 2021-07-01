Португалия: Facebook и YouTube теряют аудиторию
В то же время, среди молодежи царят Instagram и WhatsApp.
Общественное пространство в Интернете в течение нескольких лет неуклонно растет, и почти каждый, кто поддерживает регулярное присутствие в Интернете, имеет учетную запись в одной (или нескольких) социальных сетях.
Аналитическая компания Marktest, которая изучает социальные сети в Португалии с 2008 года, отмечает, что лидерство Facebook в Португалии как наиболее используемой социальной сети с 2013 года теряет лидирующие позиции.
В 2020 году только 49,4% пользователей указали, что они используют Facebook часто: менее 51,5% в 2019 году и 65,9% в 2018 году - максимум был в 2013 году, когда 87,9% пользователей считали Facebook социальной сетью, которую они используют чаще других.
Другими словами, Facebook потерял 44% постоянных пользователей в 2013 году.
В числе предпочтений пользователей находится WhatsApp, который растет, причем особенно сильный рост наблюдается с 2018 года.
YouTube потерял частых пользователей из-за пандемии - 5,2% от страны - и уже покинул подиум. То же самое происходит с Messenger - другой службой обмена сообщениями, принадлежащей Facebook: она упала с 4,7% в 2019 году до 4,1% в 2020 году.
Существует также категория социальных сетей, которые нравятся пользователям больше всего: Facebook извлекает выгоду из своей дурной славы и массового присутствия в стране - у него от семи до восьми миллионов пользователей в Португалии - и готов угодить 32,5% респондентов.
К нему приближается Instagram, который предпочитают 26% респондентов, и рост сохраняется с каждым годом. За ними следуют WhatsApp (12,8%) и YouTube (12,6%).
Что касается дурной славы, самой большой новостью является появление TikTok, который появился в рейтинге впервые и сразу захватил 26,8% пользователей.
По известности побеждает Facebook (99,6% респондентов знают социальную сеть в 2020 году). Известность Instagram достигает 87,4%, следом идет Twitter (60,1%).