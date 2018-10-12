Португалия: фальшивое оливковое масло

В ходе нее в зоне Porto deMós (округ Лейрия) было изъято около 4.200 литров фальсифицированного оливкового масла на общую сумму 21.500 eвро.

Изъятый продукт находился в двух формах: на розлив и предварительно упакованный.

На упаковке имелась наклейка «Azeite Virgem», т.е. «оливковое масло, полученное непосредственно из оливок исключительно механическим способом».

Вместе с тем, «в его составе было обнаружено наличие растительного масла с различными характеристиками рафинированного оливкового масла, что является мошенничеством, поскольку является обманом конечного потребителя», - говорится в заявлении ASAE.

Также ASAE изъяло 103.500 этикеток, которые мошенники собирались использовать на упаковке оливкового масла, «с необоснованными утверждениями о пользе для здоровья и другими нарушениями».