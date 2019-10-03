Португалия: фальшивые адвокаты обманули 30 иммигрантов

В ближайшее время в суде пройдет рассмотрение дела о мошенничестве, по которому в качестве потерпевших проходит более 30 иммигрантов. Обвиняемые, двое жителей Португалии, представлялись адвокатами и обещали помочь иностранцам с получением резиденции. 50-летний португалец Джордао Феликс, а также уроженец Анголы 47-летний Педро Силва предоставляли жертвам фальшивые подтверждение на запись в SEF. О том что их обманули, иммигранты узнавали лишь спустя несколько месяцев, обратившись в иммиграционную службу.

По данным прокуратуры, мужчины разработали криминальную схему в 2017 году. Клиентов находили в социальных сетях. Стоимость «услуг» фальшивых адвокатов составляла от 75 до 350 евро. Таким образом, аферистам удалось собрать с жертв около 4 тысяч евро.



Сообщается, что в прокуратуру с заявлением обратились сами сотрудники одного из отделов SEF в Лиссабоне, после того как к ним начали приходить люди с поддельными уведомлениями о записи к инспекторам. Сейчас правоохранители продолжают выяснять подробности дела и не исключают, что потерпевших может быть больше.