Португалия: фальшивые адвокаты обманывали украинских иммигрантов

Инспекторы SEF уличили двух уроженцев Бразилии в мошенничестве и подделке документов. Один из мужчин представлялся адвокатом и бравируя «связями в службе SEF», обещал иммигрантам помочь с процессом легализации. Всего на счету аферистов 85 доказанных случаев мошенничества. Об этом сообщает издание Diário de Notícias.

Известно, что цена за «услуги» составляла от 150 до 350 евро. Таким образом, фальшивым адвокатам удалось собрать с потерпевших десятки тысяч евро. Мошенники забирали у иммигрантов документы, якобы для открытия процесса в миграционной службе, после чего предоставляли клиентам поддельный документ о записи к инспекторам SEF. Свои «услуги» обвиняемые рекламировали через социальную сеть Facebook. Жертвами тандема в основном становились граждане Украины, Бразилии и Непала.

Об аферах стало известно после того, как обманутые клиенты приходили в отделения SEF и узнавали, что на самом деле у них нет записей. В полицию с заявлениями обратились около сотни человек. Сколько на самом деле пострадавших — остается неизвестным.