Португалия: фальшивые документы

Согласно ему, только за один день, понедельник 24 сентября, инспекторы SEF выявили в Международном аэропорту Лиссабона восемь пассажиров с поддельными документами. При этом шестеро пассажиров были идентифицированы сотрудниками данной службы безопасности при въезде в Шенгенскую зону и двое - на выезде.

По данным SEF, двое пассажиров с фальшивыми документами прибыли в Лиссабон на одном из первых утренних рейсов из Сан-Томе, с пересадкой в Аккре; при этом один из них предъявил поддельный паспорт гражданина Республики Маврикий, а другой - паспорт гражданина Республики Корея, где оригинальная биографическая страница была заменена поддельной, а также в них имелись фальшивые пограничные штампы.

Другая пассажирка с фальшивым французским паспортом прибыла рейсом из Рио-де-Жанейро; при этом конечным пунктом назначения была Италия.

Около полудня были идентифицированы еще трое пассажиров-мужчин с поддельными документами, прибывшие рейсом из Каракаса.

SEF указывает, что эти трое мужчин предъявили португальским пограничным службам паспорта граждан Германии, Норвегии и Франции, которые содержали признаки подделки, а именно подлинная биографическая страница была заменена фальшивой.

Инспекторы SEF также задержали двух иностранных граждан, которые на выездной границе предъявили паспорта граждан Бразилии, содержащие поддельные пограничные штампы, с которыми они намеревались отправиться в столицу страны, город Бразилиа.