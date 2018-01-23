Португалия: фальшивый колл-центр

Вторник, 23 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: фальшивый колл-центр

Опубликовано заявление Генеральной окружной прокуратуры Порту (PGDP).

PGDP обвинила в умышленном мошенничестве и подделке документов трех лиц, которые создали в Вила-Нова-де-Фамаликау ассоциацию с колл-центром.

Ее целью был сбор пожертвований «в интересах детей и семьи» незаконным путем.

С помощью разработанной схемы обвиняемым удалось собрать более 316 тыс. евро, которые пожертвовали более 10 тысяч человек практически со всей страны.

Согласно PGDP, злоумышленники осуществляли свой план с 2009 года по 29 июня 2017 года, когда они были задержаны PSP.

Подсудимые создали «колл-центр» при штаб-квартире ассоциации, наняв операторов - молоденьких девушек. Им предоставлялись списки потенциальных пожертвователей, с которыми входили в контакт по телефону. Затем следовала просьба пожертвовать не менее 5 евро «на социальные нужды» - обычно на помощь детям с онкологическими заболеваниями и нуждающимся в лечении за рубежом.

«Всякий раз, когда человек готов внести свое пожертвование в результате контакта оператора колл-центра, он должен был предоставить информацию, необходимую для заполнения квитанции и последующего контакта», - говорится в обвинительном заключении.

Заполучив квитанции, подсудимые посылали курьера, который собирал в домах дарителей из Северного региона пожертвования и выдавал квитанции. «Спонсоры» из Центрального и Южного регионов перечисляли суммы почтовыми переводами.

«С помощью данной практики подсудимым удалось собрать и присвоить в течение вышеуказанного периода 316.130 евро», - говорится в обвинении прокуратуры.

Двое из подсудимых - мужчина и женщина в возрасте, соответственно, 41 и 36 лет, ранее находились в предварительном заключении. Третьему подсудимому - 69-летнему мужчине, который занимался сбором пожертвований, в качестве меры пресечения была определена периодическая явка в полицейский участок по месту жительства.

Все трое были задержаны PSP после полугодового расследования, начатого в результате жалобы одной из жертв мошенников.

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