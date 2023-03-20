Португалия: Фамаликао инвестирует 10,5 млн евро в недвижимость

Городской совет Вила-Нова-де-Фамаликан уже открыл процедуру публичного предложения о покупке 79 жилых помещений, предназначенных для сдачи в аренду.

В указанное число входят девять уже построенных жилых домов и 70 жилых домов в стадии строительства на сумму 10,5 миллионов евро .

Четыре из девяти уже построенных единиц жилья относятся к категории T2, а остальные пять - к категории T3 и «находятся в хорошем состоянии и готовы к заселению, без предварительных восстановительных работ», заверяет муниципалитет во главе с Марио Пассосом.

Из 70 строящихся домов восемь относятся к категории Т1, еще 21 - к Т2, 35 - к Т3 и шесть - к Т4.

Все эти жилища предназначены для бенефициаров программы Apoio ao Acesso à Habitação 1.º Direito - План восстановления и устойчивости (PRR).

Таким образом, Марио Пассос знаменует собой начало реализации Программы поддержки доступа к жилью, заключенной в партнерстве с Институтом жилищной и городской реабилитации (IHRU).

«В общей сложности указанная программа направит 62 миллиона долларов на улучшение условий жизни более 800 домохозяйств в муниципалитете», - говорится в заявлении муниципалитета.

Предложения можно подавать на онлайн-портале муниципалитета до 3 мая 2023 года.