Португалия: Фару, Фуншал и Умео - наименее загрязненные европейские города

Об этом сообщает Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).

Согласно обновленному барометру качества воздуха в 340 европейских городах, шведский Умео является самым чистым городом в Европе с точки зрения качества воздуха, за ним следует португальский Фару, а затем Фуншал.

В часть списка с хорошим воздухом вошли еще восемь европейских городов. За ними следует еще один португальский город, Лиссабон, на позиции 82, с качеством воздуха, считающимся приемлемым.

На последних трех позициях, как наиболее загрязненных, находятся Падуя и Кремона в Италии и Новы-Сонч в Польше.

Согласно ЕАОС, классификации были получены на основе средних уровней содержания мелких частиц (PM2,5), полученных на более чем 400 станциях мониторинга за последние два года.

Барометр фокусируется на PM2,5, поскольку воздействие этого загрязнения воздуха вызывает наиболее серьезные последствия для здоровья и оказывает наибольшее влияние с точки зрения преждевременной смерти и болезней.