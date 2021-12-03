Португалия: Фару отменяет новогодние гуляния

Пятница, 03 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Фару отменяет новогодние гуляния

Городской совет Фару не хочет способствовать увеличению числа случаев заболевания Covid-19.

Муниципальный совет Фару объявил, что «в связи с эпидемиологической ситуацией и недавними мерами, определенными правительством, чтобы сдержать рост пандемии», решил отменить в конце года праздники, которые обычно проходят в саду Мануэл Бивар, рядом с доками.

«В предыдущие годы мы собирали там пять, шесть, семь или восемь тысяч человек, и мы не хотим устраивать такие собрания в нынешнем году», - говорит мэр.

Роджериу Бакаляу добавляет, что помимо обычного музыкального шоу будет отменен фейерверк.

«Число положительных случаев Covid растет, поэтому мы призываем людей оставаться дома и проводить семейные вечеринки как можно более сдержанно», - добавляет он.

С другой стороны, в сотрудничестве с местными ассоциациями муниципалитет решил возобновить с 6 декабря кампанию по стимулированию местной торговли «Faro Somos Todos».

Все клиенты, которые потратили более 10 евро в участвующих заведениях, получают билеты и могут участвовать в розыгрыше подарочных купонов на сумму 30, 50, 100 или 200 евро.

«Это способ поощрить людей приезжать в центр города и покупать в местных магазинах, а не в сетевых супермаркетах, - говорит мэр. - Мы также собираемся предложить дошкольникам и ученикам первого цикла талон на скидку 10 евро в ​​местных магазинах. Это дополнительный способ сделать им рождественский подарок».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)