Португалия: Фару отменяет новогодние гуляния

Муниципальный совет Фару объявил, что «в связи с эпидемиологической ситуацией и недавними мерами, определенными правительством, чтобы сдержать рост пандемии», решил отменить в конце года праздники, которые обычно проходят в саду Мануэл Бивар, рядом с доками.

«В предыдущие годы мы собирали там пять, шесть, семь или восемь тысяч человек, и мы не хотим устраивать такие собрания в нынешнем году», - говорит мэр.

Роджериу Бакаляу добавляет, что помимо обычного музыкального шоу будет отменен фейерверк.

«Число положительных случаев Covid растет, поэтому мы призываем людей оставаться дома и проводить семейные вечеринки как можно более сдержанно», - добавляет он.

С другой стороны, в сотрудничестве с местными ассоциациями муниципалитет решил возобновить с 6 декабря кампанию по стимулированию местной торговли «Faro Somos Todos».

Все клиенты, которые потратили более 10 евро в участвующих заведениях, получают билеты и могут участвовать в розыгрыше подарочных купонов на сумму 30, 50, 100 или 200 евро.

«Это способ поощрить людей приезжать в центр города и покупать в местных магазинах, а не в сетевых супермаркетах, - говорит мэр. - Мы также собираемся предложить дошкольникам и ученикам первого цикла талон на скидку 10 евро в ​​местных магазинах. Это дополнительный способ сделать им рождественский подарок».