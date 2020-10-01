Португалия: Фатима откроет двери паломникам 13 октября
Максимальное число участников службы ограничено 6000 человек.
Генеральное управление здравоохранения (DGS) утвердило план действий в чрезвычайных обстоятельствах совместно с администрацией санктуария.
Присутствие 6000 человек, как сообщили организаторы, «эквивалентно в среднем 8 кв. м. на человека».
Согласно заявлению Святилища Фатимы, чтобы предотвратить вспышки Covid-19, использование маски является обязательным во время празднования «даже на открытом пространстве молитвенной зоны», а также будет сделано «разграничение пространства для создания периметров безопасности».
Кроме того, для равномерного расположения паломников, на земле будут размечены круглые зоны на определенном расстоянии друг от друга. В каждом круге сможет разместиться ограниченное количество людей, живущих вместе.
За соблюдением всех правил будет следить служба безопасности и GNR.