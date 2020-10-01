Португалия: Фатима откроет двери паломникам 13 октября

Четверг, 01 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Фатима откроет двери паломникам 13 октября

Максимальное число участников службы ограничено 6000 человек.

Генеральное управление здравоохранения (DGS) утвердило план действий в чрезвычайных обстоятельствах совместно с администрацией санктуария.

Присутствие 6000 человек, как сообщили организаторы, «эквивалентно в среднем 8 кв. м. на человека».

Согласно заявлению Святилища Фатимы, чтобы предотвратить вспышки Covid-19, использование маски является обязательным во время празднования «даже на открытом пространстве молитвенной зоны», а также будет сделано «разграничение пространства для создания периметров безопасности».

Кроме того, для равномерного расположения паломников, на земле будут размечены круглые зоны на определенном расстоянии друг от друга. В каждом круге сможет разместиться ограниченное количество людей, живущих вместе.

За соблюдением всех правил будет следить служба безопасности и GNR.

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