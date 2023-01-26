Португалия - фаворит французов

Такие данные приведены в отчете поисковой системы путешествий Liligo.

Исследование, опубликованное Air Journal, показывает, что Марракеш в Марокко был предпочтительным местом назначения для французов в 2022 году второй год подряд, в основном из-за его цены.

В прошлом году стоимость перелета туда и обратно упала на 35% по сравнению с 2019 годом, сообщает Air Journal.

Португалия также привлекла французских туристов в 2022 году. Столица Лиссабон заняла второе место, а Порту занял третье. Стамбул был четвертым выбором, а пятую строчку заполнила Барселона.

В этот рейтинг также входят заморские территории: Сен-Дени, главный город острова Реюньон, занимает шестое место со средней стоимостью поездки туда и обратно 861 евро, а Гваделупа, представленная Пуэнт-а-Питр, на седьмом месте.

Французы также отдыхали и в своей стране, и в этом случае Ницца на восьмом месте.

Замыкает рейтинг Северная Америка. Монреаль занимает 9-е место. Поездка туда и обратно стоит в среднем 544 евро. «Air Journal», наконец, освещает падение Нью-Йорка, которое уступило десятое место Фор-де-Франс, Мартиника, чья средняя стоимость поездки туда и обратно увеличилась на 15% в период с 2020 по 2021 год.