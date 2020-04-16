Португалия: Феликс помог больнице родного города

Четверг, 16 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: Феликс помог больнице родного города

Игрок «Атлетико» Жоау Феликс принял участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Португалец сделал пожертвование больнице родного для себя города Визеу.

Как сообщил председатель совета директоров клинического центра Чилио Коррейя, футболист отправил им медицинскую одежду и средства индивидуальной защиты, пишет news.sportbox.ru.

— Наши люди из Визеу благодарны за солидарность. От меня лично и от имени медицинских работников центра выражаю тебе признательность. Большое спасибо, Жоау Феликс, твоим родителям и другим членам семьи, — написал Коррейя в социальных сетях.

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