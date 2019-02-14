Португалия: феминистская группа проведет акции протеста

Четверг, 14 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: феминистская группа проведет акции протеста

Феминистская группа проведет завтра в честь Дня Святого Валентина акции протеста против домашнего насилия.

Португальская феминисткам группа "Сеть 8 марта" проведет несколько акций по всей территории Португалии с целью привлечь внимание широкой общественности к проблеме насилия в семье.

В заявлении организации отмечается, что в четверг запланировано несколько акций протеста в городах Порто, Брага, Коимбра, Авейру и Лиссабон.

В специальном заявлении организации также отмечается, что в то время, как страна празднует день Святого Валентина, исследования показывают, что многие молодые люди могут себе позволить насилие, за которое не наказывают.

Статистика свидетельствует о том, что «оскорбительное поведение» начинается «очень рано», и что в этом году в Португалии уже были убиты 10 женщин. При этом 85% жалоб вообще не рассматриваются полицией, говорится в заявлении.

"Сеть 8 марта" была основана в 2011 году и включает в себя более 30 ассоциаций и профсоюзов, которые организуют забастовки и акции протеста по всей стране, пишет ТАСС.

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