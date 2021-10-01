Португалия: фермеры могут сами производить треть необходимой им энергии

Пятница, 01 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: фермеры могут сами производить треть необходимой им энергии

Компании в сельскохозяйственном секторе способны производить около 114 ГВтч в год чистой электроэнергии.

Исследование, проведенное EDP в партнерстве с Конфедерацией фермеров Португалии (CAP), с более чем 2100 компаниями в сельскохозяйственном секторе, показало, что они могут сэкономить до 40% электроэнергии с помощью солнечной энергии.

Для этого было бы достаточно использовать около 21 гектара по всей стране, включая сельскохозяйственные угодья, крыши зданий и автостоянки.

Для проведения исследования EDP проанализировал модели энергопотребления, географическое распределение и условия каждой земли для установки солнечных панелей и рассчитал солнечный потенциал национального сельскохозяйственного сектора, сделав вывод о том, что многие фермеры уже могут производить до трети необходимой им энергии из этого возобновляемого источника.

«Для сектора это значительный шаг к снижению зависимости от электросети, что может дать ежемесячную экономию электроэнергии до 40%», - говорится в том же исследовании EDP.

Помимо сельскохозяйственного сектора, EDP проводит диагностику других секторов экономической деятельности, чтобы рассчитать солнечный потенциал каждого из них.

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