Португалия: фермеры обвиняют правительство в безмолвии

Конфедерация фермеров Португалии (CAP) обвинила в этот четверг министра сельского хозяйства в том, что он снова не сдержал свое слово, поскольку авансовый платеж в размере 500 млн евро еще не выполнен.

Согласно САР, «21 апреля министр обязался выплатить эту сумму до 30 мая», чего до сих пор не произошло.

«В первый раз он пропустил свое слово, когда в конце мая, более чем через месяц после объявления этой гарантии, он пропустил срок доставки обещанных денег, причитающихся фермерам. Сегодня он нарушил свое слово во второй раз. Июнь подошел к концу, обещанные платежи не пришли, а фермеры ждут... но разочаровываются!», - говорится в заявлении САР .

По данным конфедерации, португальские фермеры «находятся в очень сложной, безвыходной ситуации», так как не имеют денежных средств в казне и вынуждены просить банковские кредиты.

CAP заявляет, что это « крайне несправедливая ситуация», когда фермеры «уже сильно пострадали в нынешних условиях засухи, резкого роста цен на топливо и энергию, головокружительного роста цен на сырье и удобрения и от полной потери конкурентоспособности по отношению к Испании» и требует, чтобы правительство уважало свое слово.

Поддержка предоставляется фермерам, получившим выплаты в 2021 году в рамках заявки Pedido Único и подавшим заявку в 2022 году.