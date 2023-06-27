Португалия: фермеры получат поддержку из-за засухи

Вторник, 27 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: фермеры получат поддержку из-за засухи

Из общего пакета в 330 миллионов евро для 22 государств ЕС около 11,6 миллиона евро отправятся в Португалию.

Европейская комиссия предложила помощь фермерам в Португалии в размере 11,6 млн евро из общей суммы в 330 млн евро для 22 государств ЕС, пострадавших от засухи.

«Фермеры ЕС из Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Австрии, Португалии, Словении, Финляндии и Швеции выиграют благодаря этой исключительной поддержке в размере 330 миллионов евро из бюджета Общей сельскохозяйственной политики», - объясняют организаторы.

Национальные власти должны будут распределять эти суммы непосредственно среди фермеров, чтобы компенсировать им экономические потери из-за рыночных потрясений.

Также это поможет сгладить «последствия высоких цен на факторы производства и быстрого падения цен на сельскохозяйственную продукцию и, в соответствующих случаях, за убытки. вызвано недавними климатическими явлениями, особенно серьезными на Пиренейском полуострове», - указывает Еврокомиссия.

Кроме того, «страны могут дополнить эту поддержку ЕС до 200% национальными средствами», - добавляют власти.

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