Португалия: фермеры потеряют 21 млн евро в случае забастовки водителей

Португальская ассоциация производителей фруктов, овощей и цветов подсчитала возможные убытки в случае забастовки водителей опасных грузов. По их мнению, за один день акции они потеряют около 21 млн евро.



«Забастовка водителей окажет крайне негативное влияние на этот сектор экономики. Убытки могут быть значительно больше в случае, если забастовка продолжится», - говорится в сообщении Ассоциации. По словам фермеров, август самый значимый месяц в году, так как в этот период они собирают самый большой урожай фруктов и овощей.



Напомним, профсоюзные лидеры водителей опасных грузов (Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas ) предупредили о забастовке, которая должна состояться 12 августа. Сообщается, что они будут предоставлять лишь 25% услуг по всей стране. Во время предыдущей акции, которая прошла в апреле, водители поставляли 40% услуги в Лиссабоне и Порту. Тем не менее забастовка привела к дорожному коллапсу во многих районах страны. На дорогах возникли многочисленные заторы из-за километровых очередей к автозаправкам.