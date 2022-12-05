Португалия: фермеры предупреждают, что цены на продукты будут расти

Об этом предупреждает лидер Конфедерации фермеров Португалии (CAP), который ожидает закрытия большего количества ферм в 2023 году из-за счета за электроэнергию.

Эдуардо Оливейра-и-Соуза предупреждает, что потребительские цены на сельскохозяйственную продукцию будут продолжать расти «еще какое-то время, даже если инфляция прекратится», и только «чудом» они смогут вернуться к значениям годичной давности.

«Естественно, что они продолжат расти в течение некоторого времени, чтобы амортизировать разницу в скорости между ростом себестоимости и продажной стоимостью того же продукта», - говорит президент Конфедерации фермеров Португалии (CAP).

В интервью Jornal de Negócios и Antena1 представитель сельскохозяйственных предпринимателей говорит, что многие фермы, связанные с животноводством, уже закрылись и что грядет «еще одна волна банкротства, связанная со счетами за электроэнергию».

Напоминая, что, несмотря на выпавшие в последние недели дожди, на юге территории ситуация с дефицитом далека от преодоления, лидер САР критикует министра сельского хозяйства за то, что, в отличие от испанцев, португальские фермеры не получили ни «единого евро» поддержки, связанной с засухой.