Португалия: Фернандеш может вернуться в «Бешикташ»

По информации источника, 32-летний португалец не исключил вариант с возвращением в стамбульский клуб. Свой интерес Фернандеш обозначил в стане сборной Португалии, где он пообщался с защитником Пепе и полузащитником Рикарду Куарежмой, выступающими за «Бешикташ».

«Локомотив», в составе которого игрок стал чемпионом России, пока не объявлял о продлении контракта с футболистом, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, в прошедшем сезоне Фернандеш принял участие в 41 матче, забив 14 голов и отдал шесть результативных передач. За «Бешикташ» игрок выступал в 2011–2014 годах.