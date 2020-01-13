Португалия: Фернандеш согласовал с «МЮ» условия личного контракта

Понедельник, 13 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Фернандеш согласовал с «МЮ» условия личного контракта

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Николо Скиры, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон. Также он отметил, что клубы еще продолжают переговоры по цене трансфера футболиста, пишет news.sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что англичане готовы заплатить за игрока 55 миллионов фунтов стерлингов. 

В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за столичный клуб 14 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

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