Португалия: Фернандеш согласовал с «МЮ» условия личного контракта

По информации журналиста Николо Скиры, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон. Также он отметил, что клубы еще продолжают переговоры по цене трансфера футболиста, пишет news.sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что англичане готовы заплатить за игрока 55 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за столичный клуб 14 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач.