Португалия: Festa das Chouriças в Алгарве

Понедельник, 13 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Festa das Chouriças в Алгарве

Праздник пройдет 19 января.

В городе Querença округа Faro 19 января состоится знаменитый фестиваль Festa das Chouriças. Мероприятие является одним из главных гастрономических событий в регионе и посвящен дню святого Луиша.

Незадолго до этого, 18 января в 9 часов вечера пройдет концерт исполнителей фаду в Национальном доме Querença. На следующий день, начиная с 11 утра все желающие могут отведать жареный чоризу на улицах города. Кроме того, в городе будут работать ярмарки, где можно будет приобрести местные сувениры.

Религиозная часть праздника состоится в 5 часов вечера в местной часовне, после чего пройдет торжественное шествие.

Для региона Алгарве Festa das Chouriças является знаковым событием. Корни праздника уходят во времена, когда деревенские семьи выращивали свиней, мясом которых питались в течение всего года. Для того чтобы животные выросли упитанными, местные жители молились покровителю домашнего скота святому Луишу.

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