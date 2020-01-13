Португалия: Festa das Chouriças в Алгарве

В городе Querença округа Faro 19 января состоится знаменитый фестиваль Festa das Chouriças. Мероприятие является одним из главных гастрономических событий в регионе и посвящен дню святого Луиша.



Незадолго до этого, 18 января в 9 часов вечера пройдет концерт исполнителей фаду в Национальном доме Querença. На следующий день, начиная с 11 утра все желающие могут отведать жареный чоризу на улицах города. Кроме того, в городе будут работать ярмарки, где можно будет приобрести местные сувениры.



Религиозная часть праздника состоится в 5 часов вечера в местной часовне, после чего пройдет торжественное шествие.



Для региона Алгарве Festa das Chouriças является знаковым событием. Корни праздника уходят во времена, когда деревенские семьи выращивали свиней, мясом которых питались в течение всего года. Для того чтобы животные выросли упитанными, местные жители молились покровителю домашнего скота святому Луишу.