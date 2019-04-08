Португалия: Festa das Cruzes

Город Барселуш наполняется весельем, танцами, песнями, звуками виры (народный танец), шулы (народный танец с песнями) и мальяны (народный танец). Это праздник народных традиций и обычаев провинции Минью. Город просыпается под грохот питард, барабанов и звуки и волынок и начинает готовится к грандиозному празднику.

Одним из ярких событий праздника является Большая процессия до Церкви Христа на Кресте, которая проводится 3-ого мая. Это событие все жители города ждут с нетерпением. Повсюду ковры из цветов, фольклор, гуляния и фейерверки (на земле, в небе и на воде), народные оркестры и так называемые группы “Зе-Перейра”, участники которой бьют без устали в огромные барабаны и играют на волынках.

Обязательно сходите на ярмарку Фейра-даш-Крузиш, так как все дороги приведут вас на площадь, где проходит эта ярмарка. Фонтан XVIII века отделяет ярмарочную площадь, которая превращается в некое пространство, заполненное светом и красками, где вы можете найти все: овощи, ювелирные изделия, всевозможные корзинные изделия, типичную посуду Барселуша, кованные изделия, мебель, одежду, обувь, еду и напитки.

Обязательно побывайте на этом грандиозном празднике провинции Минью, вы узнаете много нового и отведаете много вкусного!

Время проведения: с 1 по 5 мая

Место проведения: Barcelos