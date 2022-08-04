Португалия: Festas do Mar снова в заливе Кашкайш

Фестиваль Festas do Mar в этом году займет два уик-энда: с 25 по 28 августа и с 1 по 4 сентября. Вход бесплатный.

Организаторы намерены сделать ставку на «более крутой» музыкальный фестиваль, вне пиков жары, а также дождаться всех тех, кто выберет начало августа для отпуска.

Фестиваль будет проходить на двух сценах: главная в заливе, а вторая, под названием «Кашкайш», будет расположена недалеко от крепости Сидадела (на ней в основном будут играть национальную музыку).

В последний день все примут участие в уникальном концерте Sinfónica de Cascais, на котором прозвучат лучшие песни RFM, а зрители смогут подпеть в микрофоны, расставленные по всему заливу. Слова песен будут дублироваться на большом экране.

Если вам нравится португальская музыка, вполне вероятно, что это будет один из лучших концертов лета, но вам также не будет хватать намека на бразильскую любовь.

Основная сцена (концерты с 20:00 в заливе Кашкайш)

25 августа: Diana Castro, Vitor Kley

26 августа: Tiago Nacarato, The Black Mamba

27 августа: Beatriz Rosário, Os Quatro e Meia

28 августа: Carolina de Deus, Resistência

1 сентября: Duque Província, D.A.M.A

2 сентября: Filipa Vieira, Cuca Roseta

3 сентября: Luís Sequeira, Agir & Friends

4 сентября: Luiz Caracol, Sinfónica de Cascais toca TOP RFM

Сцена «Кашкайш» (концерты с 18:00 в окрестностях Сидаделы)

25 августа: Pipa Maldonado

26 августа: Mariana Mateus

27 августа: Ivo Palitos

28 августа: Matheus Paraizo

1 сентября: Carolina Leite

2 сентября: Also

3 сентября: Mia Lucas

4 сентября: Luís Braz Teixeira

На концерты вход свободный. Программа Festas do Mar дополняется традиционными ремесленными лавками и тавернами с едой и напитками в различных частях города, а также шествием в честь Носса-Сеньора-душ-Навегантеш, которое состоится 28 августа в 15:00.