Португалия: фестиваль апельсинов в Portimão

Пятница, 14 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль апельсинов в Portimão

Праздник проходит ежегодно в течение 12 лет.

В Portimão сегодня и завтра, 15 февраля пройдет традиционный фестиваль апельсинов. Мероприятие проходит ежегодно на протяжении 12 лет на главном муниципальном рынке города.

С 10 утра до 12 дня пройдут дегустации продукции местных кондитеров и кулинаров. Повара двух ресторанов Cafetaria Bar ZDT и Casa das Bifanas в эти дни подготовят для гостей специальное меню из блюд, приготовленных с апельсинами. Кроме того, сами фрукты в этот день будут продавать со скидкой, за 69 центов за килограмм.

14 февраля в рамках фестиваля пройдут бесплатные занятия гимнастикой для всех желающих возле главного входа рынка. Вход на фестиваль и все мероприятия в эти дни бесплатны.

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