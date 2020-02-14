Португалия: фестиваль апельсинов в Portimão

В Portimão сегодня и завтра, 15 февраля пройдет традиционный фестиваль апельсинов. Мероприятие проходит ежегодно на протяжении 12 лет на главном муниципальном рынке города.



С 10 утра до 12 дня пройдут дегустации продукции местных кондитеров и кулинаров. Повара двух ресторанов Cafetaria Bar ZDT и Casa das Bifanas в эти дни подготовят для гостей специальное меню из блюд, приготовленных с апельсинами. Кроме того, сами фрукты в этот день будут продавать со скидкой, за 69 центов за килограмм.



14 февраля в рамках фестиваля пройдут бесплатные занятия гимнастикой для всех желающих возле главного входа рынка. Вход на фестиваль и все мероприятия в эти дни бесплатны.