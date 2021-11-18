Португалия: фестиваль Authentica в Браге перенесен на 2022 год

Четверг, 18 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль Authentica в Браге перенесен на 2022 год

Фестиваль передвинут на 9 и 10 декабря следующего года, и уже купленные билеты будут действительны.

Причина переноса фестиваля Authentica , запланированное на 10 и 11 декабря в Браге , было перенесено на 2022 год, поскольку в предыдущие 24 часа требовалось провести тестирование на Covid-19 для всех участников, как объявили 18 ноября организаторы.

В заявлении организатора Malpevent говорится, что требования к тестированию Генеральным управлением здравоохранения (DGS) обширны даже для тех, кто уже вакцинирован и имеет соответствующий сертификат.

Уже купленные билеты будут действительны для следующего выпуска, также можно получить возврат денежных средств.

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