Португалия: фестиваль Avante примет до 40 тысяч человек

Знаменитый фестиваль Avante состоится с 3 по 5 сентября.

Организаторы гарантируют, что трехдневное мероприятие станет «самым безопасным общественным пространством в стране, где можно будет проводить время» на 30 гектарах полностью открытой площадки.

Вместимость будет меньше половины от возможного, и гостям нужно будет предъявить сертификат или тест для входа.

«Ответственность за проведение теста лежит на каждом посетителе, и организация рекомендует сделать это заранее», - поясняют организаторы, отмечая, что у входа будет место, где можно будет быстро провести тест, для тех, кому это нужно.

Двери праздника откроются в 16:00, чтобы избежать скопления людей. Мероприятие начнется в пятницу и закончится поздно вечером в воскресенье, в 1:30.