Португалия: фестиваль экологического туризма в Сетубале

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль экологического туризма в Сетубале

В программе наблюдение за фламинго и дельфинами.

В ноябре в Сетубале стартует фестиваль экологического туризма ObservaNatura. В рамках мероприятия пройдут многочисленные экскурсии, экологические мастер-классы и лекции. Одним из самых впечатляющих пунктов программы станет наблюдение за редкими видами птиц, такими как цапли и фламинго. Также все желающие могут близко познакомиться с обитателями морских глубин – дельфинами.

Зрителям будет представлена выставка-ярмарка редких книг и антикварных вещей. Также можно будет посетить увлекательные лекции об амфибиях, португальских рептилиях и редких животных.

В рамках фестиваля свою продукцию представят местные виноделы и кулинары. Не будет недостатка и в морепродуктах. Так, можно будет попробовать местные дары моря, такие как выловленные рыбаками Сетубала устрицы. Фестиваль будет проходить всего 2 дня, 9 и 10 ноября. Мероприятие организовано Институтом охраны природы и лесов (ICNF) при поддержке TroiaNatura и администрации Сетубала.

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