Португалия: Фестиваль F
В начале сентября не пропустите последний крупный фестиваль лета, который на протяжении двух дней оживляет исторический центр Фару (Faro).
Фестиваль F проводится «внутри деревни», исторической зоны Фару, через которую многие века назад проходили финикийцы, римляне, вестготы и мавры и которая до сих пор сохраняет особое очарование и богатейшее архитектурное, религиозное, природное и культурное наследие.
С большим акцентом на португальской музыке, которая звучит на различных сценических площадках по всему городу, это культурно-художественное мероприятие включает в себя и другие направления, такие как кино, стендап-комедия, музыкальные и политические собрания, пластические виды искусства, литература, художественные ремесла, уличные развлечения и еда на улице.
С заботой о семейном досуге фестиваль F включает в программу специальные программы для детей и цены на билеты для семьи.
Фестиваль пройдет с 5 по 7 сентября