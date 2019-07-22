Португалия: Фестиваль F

Фестиваль F проводится «внутри деревни», исторической зоны Фару, через которую многие века назад проходили финикийцы, римляне, вестготы и мавры и которая до сих пор сохраняет особое очарование и богатейшее архитектурное, религиозное, природное и культурное наследие.

С большим акцентом на португальской музыке, которая звучит на различных сценических площадках по всему городу, это культурно-художественное мероприятие включает в себя и другие направления, такие как кино, стендап-комедия, музыкальные и политические собрания, пластические виды искусства, литература, художественные ремесла, уличные развлечения и еда на улице.

С заботой о семейном досуге фестиваль F включает в программу специальные программы для детей и цены на билеты для семьи.

Фестиваль пройдет с 5 по 7 сентября