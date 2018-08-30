Португалия: фестиваль фаду Caixa Alfama в Лиссабоне

Музыкальный стиль фаду – одна из самых ярких и самобытных черт традиционной португальской культуры. Как и аргентинское танго, музыка фаду вышла из кварталов бедноты и нашла широчайшее признание у слушателей по всему миру. В 2009 году ЮНЕСКО включило фаду в список Мирового культурного наследия.

Одна из лучших возможностей познакомиться с фаду – посетить ежегодный фестиваль Caixa Alfama, проходящий в старейшем и живописнейшем районе португальской столицы. Ежегодно в нем принимает участие более 40 популярных исполнителей фаду, которые дают концерты на 10 сценах в разных частях исторического квартала Алфама.

Билеты на все время проведения мероприятия можно приобрести по цене 15-25 евро в кассах Музея фаду, расположенного в районе Алфама.

Время проведения: 28 и 29 сентября

Место проведения: Alfama, Lisboa