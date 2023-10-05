Португалия: фестиваль городского искусства возвращается в Лиссабон

В рамках темы «Стена, которая нас движет», 5 фестиваль станет «фоном мобильности, центральной и преобразующей темы Лиссабона и мира», говорится в заявлении, опубликованном городским советом Лиссабона.

В этом выпуске художественные активности будут сосредоточены на оси Кайш-ду-Содре - Алкантара - Белен.

Они будут способствовать повышению видимости не только городского искусства, национальных и иностранных художников, жителей и нерезидентов Лиссабона, но и инфраструктуры, которая сделала возможной мобильность в этой области.

Хотя программа будет представлена ​​только в октябре, муниципалитет сообщает, что она будет включать в себя «блоковую вечеринку», киновыставку, два «зала славы» и беседы, а также художественные выступления.

Фестиваль городского искусства пройдет с 20 по 29 октября 2023 года.