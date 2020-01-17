Португалия: фестиваль кофе в Лиссабоне

Пятница, 17 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль кофе в Лиссабоне

Мероприятие пройдет в Lx Factory.

Трудно представить более распространенную португальскую привычку, чем насладиться чашечкой хорошего кофе. Организаторы Lisbon Coffee Fest предоставят возможность продегустировать множество вариантов этого напитка, а также научиться правильно варить вкусный кофе. В этом году мероприятие вновь пройдет на территории Lx Factory и будет включать в себя три дня дегустаций, лекций и концертов.

Попробовать можно как популярные сорта кофе брендов Delta, Nestlé и Nicola, так и продукцию менее известных марок - NewCoffee, Meltino и Negrita. Кроме того, в рамках фестиваля будет выбран представитель Португалии на чемпионате бариста.

Мероприятие пройдет с 20 по 22 марта. Стоимость билета 5 евро. За 9 евро в дополнении к билету можно получить кружку, передник, сумку и книгу «Португальский кофе - смесь историй».

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