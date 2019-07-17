Португалия: фестиваль Маре-ди-Агошту

На сцене, расположенной всего лишь в двадцати метрах от моря, выступают известные исполнители национального и международного класса. Самые разнообразные эстетические направления “world music” представлены на этом фестивале, завоевавшем заслуженное призвание за двадцать лет своего существования.

Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа в Praia Formosa - Ilha de Santa Maria.