Португалия: фестиваль Маре-ди-Агошту

Среда, 17 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: фестиваль Маре-ди-Агошту

Среди волшебных пейзажей залива Прая-Формоза на острове Святой Марии Международный фестиваль музыки августовских приливов собирает знаменитости из разных стран мира.

На сцене, расположенной всего лишь в двадцати метрах от моря, выступают известные исполнители национального и международного класса. Самые разнообразные эстетические направления “world music” представлены на этом фестивале, завоевавшем заслуженное призвание за двадцать лет своего существования.

Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа в Praia Formosa - Ilha de Santa Maria.

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