Португалия: фестиваль Маре-ди-Агошту
Среди волшебных пейзажей залива Прая-Формоза на острове Святой Марии Международный фестиваль музыки августовских приливов собирает знаменитости из разных стран мира.
На сцене, расположенной всего лишь в двадцати метрах от моря, выступают известные исполнители национального и международного класса. Самые разнообразные эстетические направления “world music” представлены на этом фестивале, завоевавшем заслуженное призвание за двадцать лет своего существования.
Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа в Praia Formosa - Ilha de Santa Maria.