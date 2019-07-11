Португалия: фестиваль Монте-Верде

При очень разнообразной программе, в которой сделана ставка на скрещивание самых различных стилей (регги, рока, хип-хопа, электронной музыки и других), фестиваль проходит на пляже Монте-Верде (Praia de Monte Verde) в Рибейра-Гранде (Ribeira Grande).

Помимо дневных билетов, есть общие проездные билеты с или без проживания в кемпинге, более экономичная форма посещения фестиваля, который в предыдущем выпуске принял около 28 000 посетителей.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 августа на острове Сан-Мигель.